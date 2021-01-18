«تنمية المجتمع بأبوظبي» تنظم جولات تلقيح بدور العبادة لغير المسلمين

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، حملة لتطعيم كل الراغبين من دور العبادة لغير المسلمين في إمارة أبوظبي ضمن حملة «ليكن خيارك التطعيم»، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة جائحة «كوفيد 19» بما يضمن صحة وسلامة كل أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، والذي يمثل بذلك حرص الإمارات ودورها الرائد في استباقية توفير اللقاح.

وأوضحت الدائرة، أن هذه الحملة تأتي بمشاركة القطاع الصحي في الإمارة وبالتنسيق مع رجال الدين ودور العبادة لغير المسلمين المرخصين في الإمارة، بما ينسجم مع جهود الدولة العظيمة للوصول إلى مرحلة التعافي، عبر توفير اللقاح لكل أفراد المجتمع بالمجان، الذي يؤكد تضافر جهود جميع الجهات والتخطيط المسبق والتعامل المرن مع تطورات الأزمة لتحديد مسار عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأفادت الدائرة، أن التعاون المستمر من قبل الجاليات ودور العبادة في المشاركة بهذه الحملات يبرهن على أن اللقاحات تمثل وسيلة فعّالة لحماية المجتمعات واستئصال الأمراض المعدية.

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