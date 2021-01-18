بلدية أبوظبي تحصد إحدى جوائز إنجازات الطرق العالمية

المصدر: أبوظبي - وام

حققت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، إنجازاً عالمياً جديداً، بحصولها على جائزة «تمويل المشروع والاقتصاد»، ضمن جوائز إنجازات الطرق العالمية «IRF Global Road Achievement Awards»، والمقدمة من قبل الاتحاد الدولي للطرق «The International Road Federation»، وذلك تقديراً لتميز مشروع إنارة الطرق بنظام «LED» الموفر للطاقة، والذي نفذته بلدية مدينة أبوظبي، ضمن إطار إعادة التأهيل الذكي لإنارة طرق جزيرة أبوظبي، بالشراكة مع القطاع الخاص.

إنجاز

وأكدت البلدية أن هذا الإنجاز، جاء ثمرة لاتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الإنارة، وتحقيق أرقى المواصفات والمعايير المتعلقة بمتطلبات الاستدامة، والحفاظ على الطاقة، وترشيد الموارد، واستثمارها بطرق ذكية وإبداعية.ويعد مكتب أبوظبي للاستثمار، الهيئة المركزية المسؤولة عن إدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، وذلك كجزء من مهام المكتب، لتشجيع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في أبوظبي، وتتعاون وحدة إدارة الشراكات لمشاريع البنى التحتية لدى المكتب، مع مختلف الهيئات الحكومية، مثل دائرة النقل والبلديات في أبوظبي، لتحديد وتطوير وترسية عدد من مشاريع البنية التحتية الرئيسة، ضمن برنامج مكتب أبوظبي للاستثمار الخاص، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويعكف مكتب أبوظبي للاستثمار، ودائرة البلديات والنقل، من خلال بلدية أبوظبي، على تسليم المرحلة الثانية من «مشروع نور أبوظبي لاستبدال إنارة الطرق».

وتم ترسية المرحلة الأولى من المشروع، على شركة «تطوير الشرق الأوسط وأفريقيا ش.م.م» - تطوير - لاستبدال نحو 43 ألف من وحدات الإنارة التقليدية لطرقات أبوظبي، بوحدات إنارة جديدة، تعمل بتكنولوجيا «LED» الموفرة للطاقة، ضمن مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، هو الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة.ويبلغ حجم المرحلة الثانية من المشروع، ثلاثة أضعاف المرحلة الأولى، وسيشمل استبدال نحو 140 ألف ضوء بتقنيات «LED»، ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، الأمر الذي سيسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تقارب 76 في المئة، على امتداد فترة الاتفاقية، البالغة 12 عاماً.

تشريعات

أصدر مكتب أبوظبي للاستثمار، مؤخراً التشريعات والأطر القانونية الجديدة الخاصة بعملية ترسية المشاريع، في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي، كما نشر المكتب دليل مشاريع الشراكة، لدعم جهود المؤسسات العامة والخاصة، في توفير المشاريع، وإنجازها بكفاءة وفعالية، ضمن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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