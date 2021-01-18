وزارة الصحة تفوز بجائزتين من «الدولية لنظم المعلومات»

المصدر: دبي - وام

فازت الإمارات ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بجائزتين مرموقتين من المنظمة الدولية لنظم المعلومات وإدارة الرعاية الصحية «HIMSS-Elsevier Digital Healthcare Award Middle East2020»عن فئتي الابتكار والإنجازات في الرعاية الصحية بمجال تكنولوجيا المعلومات والصحة الرقمية.يأتي الفوز في إطار مسيرة حصد الإنجازات وترسيخ مكانة الدولة في ميادين التنافسية العالمية وتبوئها مراكز الصدارة في العديد من التقارير والمؤشرات العالمية تحقيقاً لرؤية الإمارات الهادفة إلى تعزيز مكانتها بين أفضل دول العالم في مجال الرعاية الصحية الإلكترونية والذكية.

واستحقت الوزارة المركز الأول في فئة الابتكار عن مشروع فحص السمع المبكر للمواليد حديثي الولادة الذي يعتمد على أحدث التقنيات الإلكترونية العالمية في أجهزة الكشف المبكر عن السمع وتطوير الوحدة الإلكترونية الذكية في الملف الصحي الإلكتروني «وريد».

كما نالت الوزارة المركز الأول عن فئة الإنجازات في الرعاية الصحية عن مشروع الوحدة الإلكترونية للجلطة الدماغية الذي يهدف إلى توحيد الممارسات الإكلينيكية لمرضى الجلطة الدماغية وفقاً للمعايير العالمية ما يسهم في تقليل وقت تلقي العلاج ونسبة الممارضة والوفيات. فيما بلغ مشروع الصيدلية الروبوتية للوزارة أيضاً القائمة النهائية لأفضل المشاريع المبتكرة.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أهمية الفوز بالجائزتين في محفل عالمي بين نخبة المؤسسات الدولية للرعاية الصحية ما يعزز مكانة الدولة في خارطة الصحة الدولية ويعكس القدرات التنافسية التي يتسم بها القطاع الصحي تحقيقاً لإستراتيجية الوزارة بتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة، وتطوير نظم المعلومات الصحية وفق معايير عالمية ترسيخاً للمكانة المتقدمة التي تتبوؤها الدولة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية.

وأثنى على الأداء المتميز لفرق العمل التي حققت هذا الإنجاز العالمي بعد منافسة عالية المستوى مع أفضل المؤسسات الصحية بالشرق الأوسط مما يعكس حرص الوزارة على إحداث نقلات نوعية تصب في مصلحة المرضى باستخدام أحدث معايير الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المرضى.

ولفت إلى أن مستشفى إبراهيم عبيدالله في رأس الخيمة حصل على الجائزة الماسية من الفيدرالية العالمية للسكتات الدماغية كأول مستشفى بالدولة ومنطقة الخليج العربي ينال هذه الجائزة.

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