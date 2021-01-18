خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون بوتين بوفاة السفير الروسي بالدولة

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وذلك في وفاة سيرجي كوزنيتسوف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها إلى جمهورية روسيا الاتحادية، بوفاة سيرجي كوزنيتسوف.

وأعربت الوزارة في بيان لها، عن تقديرها العميق لجهود كوزنيتسوف الدؤوبة لتعزيز أواصر التضامن والصداقة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية في فترة عمله، مشيرة إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في القطاعات المختلفة في السنوات الأخيرة.

كما أعربت الوزارة عن تعازيها الحارة لعائلة السفير ولزملائه.

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