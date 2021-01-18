لجنة في «الوطني» تواصل مناقشة تطوير الصناعات الوطنية

المصدر: دبي - البيان

واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته عن بعد، برئاسة يوسف عبد الله البطران رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية».

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعفراء بخيت العليلي، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة محمد الملا.

وقال يوسف عبد الله البطران، إن اللجنة واصلت مناقشة الموضوع ضمن محاوره وهي الخطة الاستراتيجية التي تسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تحقيقها فيما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية، لافتاً إلى أن اللجنة ستتابع مناقشة الموضوع في اجتماعها القادم بحضور ممثلي الوزارة.

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