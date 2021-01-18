حاكم عجمان يطلع على نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة

المصدر: عجمان - وام

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على أهم نتائج وتوصيات مسح دخل وإنفاق الأسرة في إمارة عجمان الذي أعده مركز عجمان للإحصاء والتنافسية ويغطي واقع الانفاق والدخل للأسر في الإمارة ويعتبر من المسوح المهمة التي تساعد في دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.واطلع سموه خلال العرض المقدم من الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية على نبذة مختصرة عن استراتيجية ونتائج رئيسية عن مسح دخل وإنفاق الأسرة المرتبط برؤية عجمان والمؤشرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، حيث توفر نتائج المسح أكثر من 100 مؤشر وتشتمل على المؤشرات المرتبطة بجودة الحياة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي وتحديد خط الاكتفاء الذاتي للأسرة والإنفاق على التعليم والصحة ومعرفة حجم الأسرة المنتجة ونمط الإنفاق واستهلاك الأسرة.

توصيات

واستمع سموه والحضور إلى أهم النتائج المرتبطة بالخصائص الديموغرافية للأسر والظروف المعيشية الاجتماعية والاقتصادية ونتائج الدخل ومصادرها بحسب عدد الأسر وتصنيفها بفئات الدخل إضافة إلى مجموعات إنفاق الأسر في الإمارة وتفاصيلها.. كما تم عرض نتائج تفصيلية للحالات الخاصة من المواطنين والوقوف على أهم المتطلبات الأساسية للعيش الكريم ومدى معرفة الأسرة بثقافة الاستثمار المالي وشمل العرض أيضاً وضع تكاليف المعيشة في الإمارة بحسب النمط السائد. كما اطلع سموه على أهم التوصيات التي تمخض عنها المسح، ومنها عمل دراسة معمقة عن حالات الأسر المواطنة الساكنين بالإيجار وتشجيع الأسر المواطنة من ذوي الدخل المحدود على البدء بمشاريع استثمارية ودراسة إصدار بطاقات ذكية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود لشراء السلع الاستهلاكية وتشجيع المستفيدين من المساعدات المحلية على التسجيل في منصة «معلوماتي» وتنظيم برامج وورش عن الثقافة المالية وخاصة جانب الاستثمار والادخار وتصميم برامج تدريبية للمواطنين الباحثين عن عمل وخصوصاً من ذوي الدخل المحدود ومساعدتهم للحصول على فرص وظيفية وتطوير إجراءات «دراسات الحالات الاجتماعية» للأسر المستحقة للمساعدات والتي تتطلب زيارات ميدانية للتحقق من مدى استحقاقها.

قاعدة بيانات

قال صاحب السمو حاكم عجمان إن مسح دخل وإنفاق الأسرة يساعد في دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، كما يوفر بيانات إحصائية تشمل الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها والتي تمكن من تقييم الوضع السكاني في الإمارة وتدعم الحكومة لتطوير الخطط التنموية على أسس علمية مبنية على توفر البيانات. وثمن سموه أهمية إعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تساعد على وضع الخطط والبرامج المستدامة التي تسهم في إحداث التطوير المطلوب ودفع عجلة التنمية المتكاملة في عجمان.

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