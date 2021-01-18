بحث الارتقاء بمستويات الاتصال الحكومي

المصدر: الشارقة - البيان

يستعرض البرنامج الحواري «الشارقة تحاور الآخر»، الذي يبثّ على تلفزيون الشارقة، دور المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في الارتقاء بمستويات الاتصال الحكومي، وفقاً لأحدث المعايير العالمية، والأثر الذي يحدثانه في دعم الجهود التي تبذلها الحكومات في مجال تطوير أساليب التواصل مع شعوبها.

ويستضيف البرنامج، الذي يقدّمه الإعلامي محمد ماجد السويدي، اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً، جواهر النقبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، التي ستعرض تجربة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وكيفية تفاعل الضيوف مع الشخصيات التي تشارك في دوراته، وأهمية تبادل التجارب العالمية والأفكار والابتكارات الجديدة.

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