«إسلامية دبي» تعلن خطة الوعظ والإرشاد للعام الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، متمثلة بإدارة التثقيف والتوجيه الديني، عن خطة الوعظ والإرشاد لعام 2021، والتي جرى إعدادها بناء على مخرجات الرصد المجتمعي، التي عملت عليها الدائرة.

وأكدت يسرى القعود مديرة إدارة التثقيف والتوجيه الديني، أن خطة الوعظ والإرشاد للعام الجاري، تناولت الكثير من القيم والثقافات التي يحتاج إليها المجتمع، بناء على نتائج الرصد المجتمعي، التي اعتمدت على التحليل الدقيق لمكونات وشرائح المجتمع، مشيرة إلى أن موضوعاتها الوعظية الإرشادية الثقافية، تهدف إلى تعزيز الوعي الديني في المجتمع، وترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكية، وصياغة المجتمع المتلاحم المتسامح، الأكثر أمناً واستقراراً، وبثِّ روح التنافس والتجديد والإبداع في شتى مجالات الحياة.

وأوضح إبراهيم المنصوري رئيس قسم الإرشاد الديني في الإدارة، أن الخطة استندت على أُسس التخطيط الاستشرافي، التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة.

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