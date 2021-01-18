الإمارات تشارك باجتماع مديري المعاهد القضائية العربية

المصدر: أبوظبي - وام

عقد عمداء ومديرو المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل الأطر القضائية في الدول العربية، الاجتماع الاستثنائي عبر تقنية الفيديو كونفرس، بمشاركة أغلب مديري المعاهد القضائية في الدول العربية.

مثل الدولة في الاجتماع كل من الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل، والقاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، والدكتور سامي محمد الطوخي إسماعيل، مدير أكاديمية أبوظبي القضائية بالإنابة، والمستشار عبيد سيف القمزي نائب مدير عام المعهد، والمستشار صالح الشحي من المعهد القضائي. حضر الاجتماع عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الدكتور يوسف السبعاوي نائب رئيس المركز، والفريق المساعد له.

وأشاد الدكتور الكمالي بمقترح المركز الخاص بإنشاء منصّة إلكترونية للعديد من الأهداف، ومنها التدريب عن بُعد للأطر القضائية.

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