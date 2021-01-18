16700خدمة قدمتها هيئة تنمية المجتمع لكبار المواطنين 2020

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة تنمية المجتمع أن عدد الخدمات التي تم تقديمها لكبار المواطنين المسجلين لديها في برنامج الرعاية المنزلية (وليف) وصل إلى 16700 خدمة خلال العام 2020 شمل ذلك الخدمات المعيشية والاجتماعية والصحية وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الترويحية والتوعية والتثقيف. حيث عملت الهيئة على دمج كبار المواطنين المسجلين الذين يقيمون في الفترة الصباحية بمفردهم إلى برامج وخدمات أخرى للاستفادة من خبراتهم وممارسة هواياتهم، بينما انضم إلى وليف خلال العام الماضي 14 من كبار المواطنين ليصبح العدد الإجمالي للمسجلين في البرنامج 46 من كبار المواطنين الذكور والإناث الذين يعيشون بمفردهم في المنزل في إمارة دبي.

وبيّنت الهيئة أن القائمين بالرعاية في الهيئة قاموا بـ 6063 زيارة لكبار المواطنين، شمل ذلك الزيارات المنزلية والزيارات التنسيقية التي رافقوهم بها إلى مواعيدهم الطبية ولقضاء حوائجهم، وذلك بارتفاع بنسبة 68% عما تم تنفيذه من زيارات خلال العام 2019. كما سجلت الهيئة ارتفاعاً في عدد المكالمات الهاتفية والمرئية التي أجراها القائمون بالرعاية مع كبار المواطنين بأكثر من الضعفين 235% لتصل إلى 5081 مكالمة وذلك بسبب ظروف جائحة كورونا والحاجة التي أوجدتها للاطمئنان عليهم ومتابعتهم بشكل مكثف خلال فترة الحجر المنزلي.

وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع إن الظروف الصعبة والتخوفات الصحية التي أحاطت بالعام 2020 كان لها ثقل أكبر على كبار المواطنين والقائمين على رعايتهم الذين شعروا بمسؤولية مضاعفة تجاه هذه الشريحة المعرّضة للخطر وحرصوا رغم كل التحديات على متابعتهم بشكل حثيث وضمان تلبية كل احتياجاتهم وتوفير مختلف الخدمات إضافة إلى الحفاظ على صحتهم النفسية وإبقائهم على وعي وثقافة بالإجراءات الاحترازية وكيفية حماية أنفسهم.

طوارئ

تتعاون الهيئة مع القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة إسعاف دبي لضمان الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ التي قد يتعرض لها كبار المواطنين من خلال أجهزة إنذار ذكية، تؤمن استجابة سريعة لأي خطر متوقع قد يهدد حياة أو أمن كبار المواطنين خلال دقائق.

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