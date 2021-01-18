3 خدمات فورية توفرها مراكز سعادة المتعاملين التابعة لوزارة تنمية المجتمع

المصدر: دبي - نورا الأمير

حددت وزارة تنمية المجتمع 3 خدمات فورية توفرها مراكز سعادة المتعاملين من خلال 10 منافذ تحاكي متطلبات متعامليها واحتياجاتهم وهي خدمة لمن يهمه الأمر، وحصنتك للمنازل السكنية والرد على الاستفسارات، باللغتين العربية والإنجليزية ولغة الإشارة بهدف إسعاد المتعاملين وتحقيق شعار الوزارة سعادتكم غايتنا.

وتوفر الوزارة من خلال المنافذ المحددة شهادة لمن يهمه الأمر التي يطلبها المتعاملون مع الوزارة ومنها شهادة بشأن مساعدة اجتماعية ومنح الزواج وغيرهما، والرد على الاستفسارات المتعلقة بالخدمات كافة وكل ما يحتاج معرفته أفراد المجتمع، فيما تؤمن وزارة تنمية المجتمع منازل المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي من خلال تزويدها نظام «حصنتك» الذكي للإنذار المبكر من الحريق مجاناً، في خطوة تستهدف تعزيز السلامة والوقاية من المخاطر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال تعميم خدمة، وقد تم تركيب نظام «حصنتك» لـ10 آلاف فيلا ويجرى استكمال إجراءات تركيب الأجهزة في الفلل السكنية للمسجلين المستفيدين من الضمان الاجتماعي لدى وزارة تنمية المجتمع في العامين المقبلين.

ويهدف النظام إلى تعزيز الأمن والسلامة في دولة الإمارات وجعلها من أكثر المجتمعات أماناً وحماية المجتمع والأفراد والممتلكات، وتعزيز مستويات الحماية من خلال منع حدوث الأزمات وضمان سرعة الاستجابة والإدارة الناجحة للحالات الطارئ، وتوفير أعلى المعايير في مجال اكتشاف ومكافحة الحرائق وضمان سرعة ودقة أداء عمليات الإنقاذ.

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