«الدفاع المدني» يدعو للالتزام باشتراطات السلامة أثناء استخدام السخّانات الكهربائية والمدفأة

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، الجمهور، إلى الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، أثناء استخدام سخّانات المياه الكهربائية والمدفأة، وذلك في إطار حملتها الفرعية، في خطة التوعية الرئيسة للدفاع المدني 2021.

وأكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، حرص القيادة العامة للدفاع، على نشر الثقافة الوقائية بين أفراد المجتمع، لتحقيق الرؤية التي دعت إليها القيادة الرشيدة، في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

وقال «إن إطلاق هذه الحملة التوعوية، يأتي مع دخول فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، لتوعية كافة شرائح المجتمع، عبر مختلف وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي».

وأشار اللواء المرزوقي إلى زيادة نسبة استخدام سخانات المياه الكهربائية في المنازل السكنية، خلال فصل الشتاء، لذا، فإننا نحرص على توعية أفراد المجتمع بالمخاطر المترتبة على عدم إجراء الفحص والصيانة الدورية لسخانات المياه الكهربائية، لافتاً إلى أن عُطل جهاز مُنظّم الحرارة «الترموستات»، الذي يتحكم بدرجة حرارة مياه السخان، من أبرز مصادر الخطر على حياة الأفراد، وزيادة الضغط الداخلي، يتسبب في انفجار السخان، وأن رداءة تصنيع بعض أنواع السخانات، والاستعانة بفنيين غير مؤهلين لتركيبها وتصليحها، يعد أحد الأسباب المؤدية إلى تلفها، وحدوث انفجار السخان، ما وجب على رب الأسرة اختيار سخّان مياه مقاوم للصدأ، ومطابق للمواصفات القياسية المعتمدة».

ومن جهةٍ أخرى، حذر اللواء المرزوقي، من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة التقليدية، مثل الحطب والفحم، مؤكداً على أهمية التقيّد بتعليمات الوقاية والسلامة، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.

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