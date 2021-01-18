134 ألف ساعة تطوعية لموظفي «كهرباء دبي» في 7 أعوام

المصدر: دبي - البيان

تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تمكين المجتمع، وتعد أن دورها لا يقتصر على تزويد إمارة دبي خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية والاعتمادية، بل يتخطاه ليشمل تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي على الخريطة العالمية للعمل الإنساني والتطوعي.

ويؤدي الموظفون دوراً جوهرياً في إنجاح مبادرات وبرامج الهيئة المجتمعية والإنسانية وتلتزم الهيئة تعزيز قيم العمل التطوعي بين الموظفين كواجب وطني وإنساني. وأطلقت الهيئة 330 مبادرة مجتمعية بين عامي 2013 و2020، وفاق عدد الساعات التطوعية لموظفي الهيئة في هذه الفترة 134637 ساعة. وقد سجل الموظفون في هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19» مشاهد وطنية وإنسانية تدل على عمق روحهم الإيجابية، وجهوزيتهم العالية لتحمل المسؤولية والتزامهم التدريب واتباع التدابير الوقائية كافة.وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن مبادرات الهيئة وبرامجها التطوعية والإنسانية الرائدة تشكل جزءاً لا يتجزأ من خطتها الاستراتيجية وجهودها لخدمة المجتمع في إطار رؤية الإمارات 2021 التي تسعى إلى بناء مجتمع متلاحم محافظ على هويته، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي موطناً لأفراد مبدعين وممكنين ملؤهم الفخر والسعادة، يعيشون في مجتمع متوافق ومتعاضد يتبنى قيماً إنسانية مشتركة. وتهتدي الهيئة بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في «وثيقة الخمسين»: «لا ينبغي أن تشغلنا أعمالنا الكثيرة ومشاريعنا المتعددة عن العطاء والبذل من أجل كل محتاج».

وتقديراً لجهودها، كرّمت مؤسسة «وطني الإمارات» الهيئة لدورها في إنجاح المبادرة وإبراز صورة مشرفة عن تعاضد وتلاحم المجتمع الإماراتي.

مدينتك تناديك

دعمت «كهرباء دبي» مبادرة «مدينتك تناديك... تطوع لدبي» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، من خلال توفير الدعم اللوجستي للقطاعين الصحي والمجتمعي في الإمارة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تطوع عدد كبير من موظفي الهيئة لمساندة خط الدفاع الأول حيث أثبتوا جهوزيتهم العالية والتزامهم التدريب واتباع جميع التدابير الوقائية.

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