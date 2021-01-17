إلغاء المتابعة الطبية بعد التطعيم في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

قالت الدكتورة نوال الكعبي رئيس اللجنة الوطنية السريرية لفيروس «كورونا» في الإمارات، إن دولة الإمارات ألغت المتابعة الطبية بعد أخذ التطعيم وذلك بعد التأكد من عدم حدوث أي مضاعفات أو آثار جانبية خطيرة جراء التطعيم.

وقالت لـ «البيان» : «كنا في بداية التطعيمات نخضع الشخص المطعم للمتابعة الطبية بعد أخذ اللقاح لمدة نصف ساعة ثم تم تقليل المدة إلى ربع ساعة ثم إلى 10 دقائق، وحالياً تم إلغاء المتابعة الطبية تماماً».

وذكرت أن لقاح «سينوفارم» المستخدم في الإمارات لديه الفعالية في حماية الناس من الموجة الثانية المنتشرة في أوروبا.

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