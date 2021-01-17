المواقف العامة مجانية في الشارقة لكبار المواطنين

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، عن إعفاء كبار المواطنين في مدينة الشارقة من رسوم المواقف العامة، من خلال توفير اشتراكات سنوية مجانية لهم، تتيح لهم الوقوف في كافة مواقف المدينة بجميع الأوقات، وذلك كمبادرة تجسد اهتمام البلدية بهذه الفئة في المجتمع، ولتوفير سبل الراحة لهم، باعتبار المواقف العامة من أهم الخدمات التي تقدمها، لاستفادة الجمهور منها عند الذهاب لوجهاتهم المختلفة في المدينة.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة «إن هذه المبادرة تطلقها البلدية، ضمن مبادراتها المستمرة لدعم كبار المواطنين، وكافة الفئات الأخرى بالمجتمع، ولدعم رؤية الإمارة في هذا المجال، باعتبارها نموذجاً للمدن المراعية للسن، حيث ستبدأ البلدية بتوفير هذه الاشتراكات بصورة افتراضية، عبر موقعها الإلكتروني، تماشياً مع توجهاتها الرقمية، وتوفير خدماتها للجمهور بصورة سهلة وبسيطة، تختصر عليهم الوقت والجهد، وتعزز من دور البلدية في دعم توجهات الإمارة الباسمة في التحول الرقمي».

إجراءات

وأوضح الطريفي «إنه سيتم إطلاق خدمة إصدار الاشتراكات المجانية لكبار المواطنين، عبر موقع البلدية الإلكتروني، بدءاً من 19 يناير الجاري، وذلك بعد أن تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وحصر العدد المتوقع للاستفادة من هذه الخدمة، والبالغ 3 آلاف مستفيد، بقيمة تقدر بـ 7 ملايين درهم، وفق مجموعة من الاشتراطات التي تم تحديدها.

ومن جانبه، أوضح خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين «إن هذه المبادرة، تعكس حرص البلدية على المساهمة بالحفاظ على عضوية الإمارة الباسمة في بالشبكة الدولية للمدن المراعية للسن، وتأتي استكمالاً للعديد من المبادرات التي أطلقتها سابقاً، للاهتمام بهذه الفئة، وتوفير احتياجاتها، وتذليل العقبات أمامها، كما تحرص على تنفيذ المبادرات والبرامج التي تعزز من جهود الإمارة، لتبقى في مقدم المدن التي تتمتع بجودة الحياة، وينعم سكانها بالعيش في بيئة مستدامة، تتكامل بها كافة مقومات الحياة العصرية، وفق أعلى المعايير العالمية».

متطلبات

وفي سياق متصل، أكد علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة، أن البلدية تقدم هذه الخدمة لكبار السن في إمارة الشارقة، وفق مجموعة من المتطلبات، وهي أن يكون المتقدم من مواطني الإمارة، ويبلغ من العمر 60 عاماً أو أكثر، ومنع استخدام المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة أو المواقف المحجوزة للمؤسسات التجارية وغيرها، إلا في حال كان مستفيداً من الخدمة التي تقدمها، كما سيتم منح كل أسرة، اشتراكاً واحداً فقط، لمستفيد واحد من كبار المواطنين، في حال تحققت شروط منح الاشتراك.

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