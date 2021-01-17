68252 ألف ذبيحة في مقاصب الفجيرة خلال 2020

المصدر: الفجيرة - البيان

تنوعت الذبائح التي استقبلتها مقاصب الفجيرة الـ 4 خلال العام الماضي وبإجمالي وصل إلى 68252 ألف ذبيحة، حيث بلغ عدد الضأن 12919 وأعداد الماعز 54173 والبقر 1014 والجمال 146.

وتعمل مقاصب الفجيرة وفق الشروط والمعايير الصحية المُعتمدة والمطابقة للمقاييس الإماراتية استخدام أحدث الأدوات والتجهيزات والمعدّات، إضافة إلى خدمات ذبح المواشي وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي تتضمّن الكشف البيطري على المواشي قبل الذبح وتجهيزها، حيث تحرص بلدية الفجيرة على رش سوق المواشي وتعقيمه والمقاصب وتنظيفها بشكل دوري وتنظيف كافة الأسطح وتوفير المعقمات والكمامات، إضافة إلى عمل فحوصات «كوفيد 19» لكافة العاملين بشكل دوري ومستمر، حيث بلغت الفحوصات المخبرية الميكروبية والفيزيائية الدورية للعاملين ولأسطح وأدوات المقاصب والأسواق المركزية 2916.

وحرصت مقاصب الفجيرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية تتوافق مع تطلعات الجمهور واحتياجاتهم مع الأخذ بعين الاعتبار تقليل ساعات الانتظار والسرعة في تقديم الخدمات في ظل إجراءات ومعايير تهدف على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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