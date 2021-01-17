«أبوظبي للزراعة» توجه المزارعين إلى طرق التعامل مع موجات البرد الشديدة

المصدر: أبوظبي - وام

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المزارعين كافة إلى أخذ الحيطة والحذر من موجات البرد الشديدة التي قد تضر بالمزروعات وتؤدي إلى خسائر للمحاصيل.

وأهابت الهيئة بالمزارعين اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الموجات الناتجة عن انخفاض درجات الحرارة مؤكدة أهمية زراعة مصدات الرياح المناسبة للتقليل من أثر الكتل الهوائية الباردة والتي تشكل خطراً على المزروعات بالإضافة إلى إقامة حواجز من الخيش أو الأغطية الشبكية حول المحابس المزروعة بالمحاصيل للحد من تأثير الرياح شديدة البرودة مع ضرورة مراقبة ومتابعة التغيرات الجوية وفقاً للتنبؤات والتحذيرات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

وأوصت الهيئة بزراعة المحاصيل المقاومة للبرودة واختيار أصناف البذور الأكثر مقاومة لموجات البرد الشديدة والتقلبات المناخية مع التقيد بزراعة البذور في الأوقات المناسبة وتجنب الزراعة في الأوقات شديدة البرودة بالإضافة إلى إزالة الأعشاب الضارة تحت الأشجار المثمرة.

والتزاماً بدورها الإرشادي والتوعوي حددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مجموعة من النصائح والإرشادات اللازمة لحماية المزروعات من البرد والصقيع في موسم الشتاء حيث يمكن حماية المزروعات من خلال عمليات الري والتسميد وتغطية النباتات بطريقة صحيحة تحد من تأثير الصقيع في نمو النباتات.

وفي ما يتعلق بعمليات الري تنصح الهيئة بضرورة العناية بشبكة الري وصيانتها بصورة منتظمة لضمان المحافظة على المياه وكفاءة استخدام الأسمدة مع تجنب الري في الصباح الباكر واعتماد الري المتوازن المتقارب في منتصف النهار وذلك لحماية النبات من آثار الصقيع الليلي وضمان توافر الرطوبة المناسبة للتربة كما تنصح بالري من البئر مباشرة وليس من الخزانات لكونها أكثر دفئاً.

وأوصت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتغطية المحاصيل الزراعية ذات الحساسية العالية من البرودة بالأغطية البلاستيكية والقش والخيش لحمايتها من موجات البرد الشديدة حيث يمكن استخدام القماش أو النسيج الزراعي «أجريل» لمحاصيل الخضراوات واستخدام السعف الجاف أو الأكياس البلاستيكية ذات الأحجام المناسبة لحماية شتلات الفاكهة والأشجار الغضة صغيرة السن والحجم لحمايتها من موجات البرد الشديدة.

وحول الاستفادة من التسميد وتغذية النبات في حماية المزروعات من موجات البرد والصقيع في موسم الشتاء أوصت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بإضافة الأسمدة العضوية والأسمدة الكيماوية بدفعات متوازنة وكافية لتدفئة جذور النباتات من خلال رفع درجة حرارة التربة في فصل الشتاء مع مراعاة استخدام الأسمدة الورقية عالية البوتاسيوم والفسفور سواء على التربة مباشرة أو بالحقن في شبكات الري بالتنقيط وتجنب التسميد النيتروجيني تماماً قبيل هذه الفترات.

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