شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بـ "القيادة الآمنة" أثناء الضباب

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت شرطة أبوظبي السائقين للالتزام بالقيادة الآمنة أثناء تشكل الضباب و متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات وترك مسافة أمان كافية واستخدام ماسحات الزجاج وإضاءة السيارة لرؤية الطريق بوضوح في حال انخفاض الرؤية الأفقية، والتأكد من جاهزية المركبة بشكل خاص أثناء تقلبات الطقس وإجراء الصيانة اللازمة وفحص سلامة المكابح والإطارات.

وناشدتهم بضرورة التقيد بالسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات الضباب وهي 80 كم/ساعة.

وأشارت إلى أن السرعات تتغير مع تغير الأحوال الجوية على اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق، وتنبيه السائقين بخفضها في الظروف الجوية المتقلبة، مؤكدة أهمية ترك مسافة أمان كافية و عدم الانشغال بالهاتف أو التصوير أثناء تشكل الضباب حفاظاً على سلامة جميع مستخدمي الطريق.

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