شرطة الشارقة تنظم حملة تطعيم مجانية في كافة مراكزها الشرطية

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة صباح اليوم الأحد، حملة صحية تحت شعار "معاً للتطعيم" بالتعاون مع مركز الأطباء العرب التخصصي بالشارقة، وتهدف ‏إلى توفير جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكافة منتسبيها في مراكزها الشرطية التابعة لإدارة مراكز الشرطة الشاملة، وتستمر الحملة حتى يوم الخميس الموافق 21 يناير الجاري.

وأكد العقيد يوسف عبيد بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، أن هذه الحملة جاءت ضمن سلسلة المبادرات التي تطلقتها شرطة الشارقة لموظفيها، للحد من انتشار الفيروس المستجد، لتوفير السلامة والأمان لمنتسبيها ‏وحمايتهم من المخاطر الصحية التي قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم، مشيراً إلى أن الحملة ستشمل مراكز إدارة مراكز الشرطة الشاملة الخمسة، بحيث تبدأ في اليوم الأول بمركز شرطة البحيرة الشامل، وستتواصل في مركز شرطة الغرب الشامل، ومركز شرطة واسط الشامل، ومركز شرطة المناطق الصناعية الشامل، وصولاً حتى اليوم الخامس في مركز شرطة الصجعة الشامل.‏

وأعرب بن حرمول عن شكره وتقديره ‏لحرص القيادة الرشيدة واهتمامها بتوفير الجرعات المجانية للقاح لكافة أفراد المجتمع في سبيل الحد من انتشار الوباء، بتنفيذها للعديد من الخطط المعززة لصحة وسلامة المجتمع في جميع مزاكز تقديم الخدمات الصحية بالدولة، ومنوها كافة الكادر الشرطي، بضرورة الاستمرار بالالتزام بارتداء الكمامة وأخذ جميع التدابير الوقائية للوقاية، استناداً إلى ‏الاستراتيجيات الوطنية ‏والعالمية وأفضل الممارسات التي تضمن الصحة والسلامة للجميع، وتحقق جودة الحياة لمجتمع الإمارات.

ودعا مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، الموظفين إلى المبادرة بسرعة تلقّي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فهو أحد الإجراءات التي يجب اتباعها للحد من انتشار الوباء ‏الذي يهدد من صحة وسلامة المجتمع.‏

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