"طرق دبي" تحرر 3300 مخالفة في مجال أنشطة نقل الركاب في 100 منطقة

المصدر: البيان الإلكتروني

نفذت هيئة الطرق والمواصلات، مؤخراً، حملات تفتيشية على جميع أنشطة نقل الركاب في أكثر من 100 منطقة بإمارة دبي، أسفرت عن تحرير 3 آلاف و303 مخالفات، وذلك في إطار الحرص على مدى التزام الركاب والسائقين ووسائل النقل للاشتراطات المعمول في الهيئة لضبط عمل هذا القطاع والوصول به إلى أفضل الممارسات.

وتفصيلاً، قال سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن هذه الحملات التفتيشية توزعت على أكثر من 100 منطقة في إمارة دبي، أسفرت عن 3 آلاف و303 مخالفات، تركز معظمها في مرتادي الحافلات العامة بواقع 1549 مخالفة جاءت معظمها من عدم دفع التعرفة، وسائقي مركبات الأجرة بواقع 1412 مخالفة تركز معظمها في تحميل ركاب أكثر من المصرح به، فيما بلغت مخالفات الحافلات المؤجرة 105 مخالفات، وتهريب الركاب بـ 100 مخالفة، و96 مخالفة لسائقي المركبات الفاخرة "الليموزين"، فيما توزعت باقي المخالفات على أنشطة الحافلات المدرسية والعبرة واستخدام بطاقة نول.

وأضاف: إن تنفيذ هذه الحملات تأتي ضمن خطط استراتيجية توضع على مدار العام لتحقيق مستهدفاتها المرتكزة على ضمان الالتزام بقوانين التنقل سواء المتعلقة بسلوكيات الركاب أو ممارسات السائقين أو توفر المواصفات المطلوبة في وسائل النقل بمختلف أنواعها، وذلك ضماناً للشكل الحضاري لمنظومة النقل التي عُرفت بها إمارة دبي، وتحقيقاً لرؤية الهيئة الجديدة المتمثلة بـ "الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام".

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