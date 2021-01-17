طريقة نقل تصريح إقامة من جواز سفر منتهي إلى آخر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن طريقة نقل تصريح إقامة من جواز السفر منتهي الصلاحية إلى جواز سفر جديد.

وبينت الإدارة العامة، أنه يستوجب على الفرد الراغب في نقل تصريح الإقامة إحضار نسخة من جواز السفر القديم ونسخة من جواز السفر الجديد.

وأوضحت أن نقل التصاريح يتم عن طريق أحد قنوات تقديم الخدمة..

-الموقع الإلكتروني Smart.gdrfad.gov.ae

-التطبيق الذكي GDRFA DUBAI

-مراكز آمر

ونوهت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إلى أن الخدمة متوفرة خلال ساعات العمل الرسمية المعتمدة في المركز.

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