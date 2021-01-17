وزارة الصحة تفوز بجائزتين مرموقتين في الصحة الرقمية

المصدر: البيان الإلكتروني

فازت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بجائزتين من المنظمة الدولية لنظم المعلومات وإدارة الرعاية الصحية HIMSS-Elsevier Digital Healthcare Award Middle East2020 عن فئتي الابتكار والإنجازات في الرعاية الصحية بمجال تكنولوجيا المعلومات والصحة الرقمية. ويأتي هذا الفوز في إطار مسيرة حصد الإنجازات وترسيخ مكانة الدولة في ميادين التنافسية العالمية وتبوئها مراكز الصدارة في العديد من التقارير والمؤشرات العالمية، تحقيقاً لرؤية الإمارات الهادفة لتعزيز مكانتها بين أفضل دول العالم في مجال الرعاية الصحية الالكترونية والذكية.

حيث استحقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المركز الأول في فئة الابتكار عن مشروع فحص السمع المبكر للمواليد حديثي الولادة الذي يعتمد على أحدث التقنيات الالكترونية العالمية في أجهزة الكشف المبكر عن السمع وتطوير الوحدة الإلكترونية الذكية في الملف الصحي الالكتروني "وريد". كما بلغ مشروع الصيدلية الروبوتية للوزارة أيضاً القائمة النهائية لأفضل المشاريع المبتكرة. ونالت الوزارة المركز الأول عن فئة الإنجازات في الرعاية الصحية عن مشروع الوحدة الالكترونية للجلطة الدماغية الذي يهدف إلى توحيد الممارسات الاكلينيكية لمرضى الجلطة الدماغية وفقا للمعايير العالمية مما يسهم في تقليل وقت تلقي العلاج ونسبة الممراضة والوفيات.

أحدث معايير الصحة الرقمية

وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على أهمية الفوز بالجائزة في محفل عالمي بين نخبة المؤسسات الدولية للرعاية الصحية مما يعزز مكانة الدولة في خارطة الصحة الدولية، ويعكس القدرات التنافسية التي يتسم بها القطاع الصحي تحقيقاً لاستراتيجية الوزارة بتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة وتطوير نظم المعلومات الصحية وفق معايير عالمية، ترسيخاً للمكانة المتقدمة التي تتبؤوها الدولة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية، بهدف الوصول إلى مصاف الدول الأكثر ابتكاراً في العالم، مشيراً سعادته إلى أن الوزارة ماضية في تعزيز القدرات التنافسية لقطاع الرعاية الصحية في الدولة وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية، من خلال وضع السياسات والإجراءات والبروتوكولات الطبية وأفضل الممارسات العالمية.

استقطاب الابتكارات الطبية

وأثنى الدكتور يوسف محمد السركال، على الأداء المتميز لفرق العمل التي حققت هذا الإنجاز العالمي، بعد منافسة عالية المستوى مع أفضل المؤسسات الصحية بالشرق الأوسط الذي يعكس حرص الوزارة على إحداث نقلات نوعية تصب في مصلحة المرضى باستخدام أحدث معايير الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المرضى واستقطاب أحدث الأنظمة والحلول الذكية في التشخيص والوقاية والعلاج ومنها الفحص المبكر للسمع لدى المواليد والرعاية المميزة لمرضى الجلطة الدماغية. منوهاً سعادته إلى حصول مستشفى ابراهيم عبيدالله على الجائزة الماسية من الفيدرالية العالمية للسكتات الدماغية، أول مستشفى في دولة الإمارات ومنطقة الخليج ينال هذه الجائزة العالمية، كمؤشر على كفاءة المنظومة الصحية بالدولة ونتائج استثمارها الطويل في البنية الرقمية الصحية، واستقطاب الابتكارات الطبية لتحسين أساليب الرعاية الصحية.

تعزيز تكنولوجيا الرعاية الصحية

بدورها أشارت الدكتورة كلثوم البلوشي إلى أن فوز وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالجائزتين في مؤتمر HIMSS يعتبر تقديراً واعترافاً عالمياً بكفاءة مشاريع الوزارة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والإدارة المتميزة للمستشفيات بمجال أتمتة العمليات السريرية واتباع أفضل معايير الصحة الرقمية. موضحة أن مشروع فحص السمع المبكر لحديثي المولادة يعتمد على إدخال تقنية مبتكرة وتطبيق ذكي ويتم وتنفيذه بكافة مستشفيات الوزارة المقدمة لخدمات النساء والولادة، بعد ربطه مع نظام تكنولوجيا الرعاية الصحية "وريد" حيث يسهم التدخل المبكر في حصول حديثي الولادة على الرعاية الصحية المناسبة مما يحسن من فرصتهم في تطوير لغتهم وأسلوب كلامهم ومهارات التواصل.

كما يهدف البرنامج الى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لمتابعة حالات ضعف السمع.

ونوهت الدكتورة كلثوم إلى أن مشروع الوحدة الالكترونية للجلطة الدماغية حقق نتائج مميزة في تطوير أفضل الممارسات الطبية لإدارة الحالة والتركيز على الوقاية والعلاج السريع لإنقاذ حياة المرضى ضمن الساعة الذهبية، إلى جانب تسجيل المستشفى في سجلات تساعدهم على مراقبة أداء بياناتهم وتخطيطها وفق المؤشرات المعتمدة. بالإضافة إلى تقديم التدريب اللازم لتحسين مهارات الكادر الطبي، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير الخدمات الصحية وإحداث تغيير إيجابي وتحسين جودة الرعاية الصحية ونتائج المرضى ومواكبة أحدث الممارسات العالمية.

وزارة الصحة تفوز بجائزتين مرموقتين في الصحة الرقمية من المنظمة الدولية لنظم المعلومات وإدارة الرعاية الصحية HIMSShttps://t.co/89T5g3KF75@mohapuae #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/CezoSVC07C — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 17, 2021

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