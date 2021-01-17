آخر تحديث للقائمة الخضراء للدول المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون حجر صحي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي زيادة عدد الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي.

وذكرت الدائرة أن التحديث الأخير للقائمة تم في 16 يناير 2021 بناء على تطورات انتشار فيروس «كوفيد19» عالمياً، موضحة أنه قد تتغير أسماء الدول المصرح بها.

وعاودت أبوظبي اعتباراً من 24 ديسمبر الماضي استقبال السيّاح الدوليين رسمياً وذلك بعد تحديث لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي الإجراءات المطبقة بما فيها إجراءات دخول الزوار الدوليين.

ونشرت الدائرة على موقعها الإلكتروني القائمة الكاملة وفقاً لما يلي:

•البحرين

•الصين

•الكويت

• المملكة العربية السعودية

•بروناي

•تايبيه

• تايلاند

• جزيرة آيل أوف مان

• جمهورية ساو تومي وبرينسيب

• سانت كيتس ونيفيس

• سلطنة عمان

• قطر

• كاليدونيا الجديدة

• ماكاو (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)

• منغوليا

• موريشيوس

• نيوزيلندا

• هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)

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