«أبوظبي التقني» يدشن 3 مراكز جديدة لإعطاء لقاح «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، عن تدشين 3 مراكز جديدة لإعطاء لقاح كوفيد 19؛ وذلك في مقار كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لـ«أبوظبي التقني» في أفرع الكلية بأبوظبي والعين والظفرة، مشيداً بدور القيادة الرشيدة والجهات المعنية بالدولة في إطلاق حملة تطعيم وطنية ضد جائحة كورونا بهدف تحصين مجتمع الدولة.

ودعا الشامسي إلى التفاعل مع هذه المساهمة التي تستهدف المصلحة العليا للوطن والمواطنين والمقيمين في الدولة؛ للارتقاء بهذه المنظومة في ظل النجاحات المشهود بها دولياً لدولة الإمارات لمكافحة كوفيد 19، مؤكداً أهمية المساهمة المجتمعية لجميع المؤسسات في الدولة لضمان مواصلة هذه النجاحات الرائدة، وخصوصاً بعد النتائج الإيجابية لفعالية اللقاح بنسبة عالية بعد تسجيله رسمياً في الإمارات كأول دولة في العالم.

من جهته قال الدكتور رياض المهيدب عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية المكلف بالإشراف على المعهد، إن طالبات كلية فاطمة للعلوم الصحية يقدمن الدعم اللوجستي اللازم في الرعاية الصحية لإعطاء اللقاح بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، وفق الشروط والإجراءات الاحترازية المطلوبة.

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