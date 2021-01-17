الإمارات تحقق أعلى معدل لجرعات لقاح «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل توزيع جرعات لقاح «كوفيد 19» للفئات المؤهلة طبياً والمستوفية كل الشروط بمعدل بلغ 24.58 جرعة لكل 100 شخص، وذلك منذ إطلاق الحملة الوطنية للقاح «كوفيد 19».

كما كشفت وزارة الصحة عن تقديم 131939 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 1797926 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 18.18 جرعة لكل 100 شخص.

خلال عمليات التطعيم في إكسبو الشارقة

‎يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

وفي سياق متصل أعلنت الوزارة عن إجراء 151096 فحصاً جديداً لفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 3432 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 249808 حالات.

‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 7 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 740 حالة.

حملة التطعيم شملت جميع الفئات | تصوير: إبراهيم صادق

‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3118 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 222106 حالات.

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