«مدينة المعلومات» تقدم مبادرات لمواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - وام

تقدم مدينة المعلومات، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي «MTN»، حزمة من المبادرات الإنسانية والاجتماعية، في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد 19.

وقال الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم: إن مشوارنا الطويل في حماية كافة شرائح المجتمع، يجسد أسمى معاني العطاء والتعاون على مختلف الأصعدة الاجتماعية والتعليمية والصحية، ونحن مستمرون في مسيرتنا، بمساعدة شريكنا الاستراتيجي موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وMTN، وبدعم العديد من المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية والإنسانية والمحلية والعالمية.

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