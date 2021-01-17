حملة توعية بمرض الصدفية لجمعية الإمارات الطبية

المصدر: دبي - وام

تنظم شعبة الأمراض الجلدية بجمعية الإمارات الطبية حملة إعلامية واسعة داخل الدولة وفى دول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار «نتواصل لنواصل».. للتوعية بمرض الصدفية.

وتم تفعيل «هاشتاج» الحملة للكتابة عن المرض والتوعية به عبر كل منصات التواصل الاجتماعي لزيادة الوعى ونشر ثقافة دعم وتقبل الآخر وللتأكيد على أن مريض الصدفية لابد أن يستمر في العلاج بشكل جدي حتى يتجنب المضاعفات.

وتشير الأرقام إلى أن شخصاً واحداً من بين كل 50 شخصاً حول العالم - أي نحو 125 مليون شخص يعانون من مرض الصدفية، وهو من أكثر الأمراض الجلدية شيوعاً، حيث ينجم عن اضطرابات المناعة الذاتية وأسبابه إما وراثية أو مناعية.

وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بالمرض ونشر طرق العلاج الجديدة.

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