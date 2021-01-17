لجنة في «استشاري الشارقة» تطّلع على أعمال هيئة الطرق

المصدر: الشارقة – البيان

اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مستجدات العمل في المشاريع الخدمية، التي تنفذها إمارة الشارقة في مختلف مدنها ومناطقها، والسعي الحالي لرفع كفاءة الحركة المرورية وتطوير شبكة الطرق في الإمارة بشكل عام وفي توفير المواصلات العامة على وجه الخصوص.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة لمقر هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة أمس، في إطار استعداداتها لمناقشة سياسة الهيئة خلال جلسة المجلس المقبلة، والتي ستعقد في الحادي والعشرين من يناير الجاري، وذلك بحضور محمد سالم الطنيجي رئيس اللجنة والأعضاء، فيما استقبل وفد المجلس كلاً من المهندس يوسف صالح السويجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة الطرق والمواصلات والمهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري مدير هيئة الطرق والمواصلات لشؤون الطرق وعبد العزيز محمد الجروان مدير هيئة الطرق والمواصلات لشؤون المواصلات ومعاونيهم من مختلف الإدارات والأقسام.

وفي بداية الزيارة أعرب المهندس يوسف صالح السويجي عن شكره وامتنانه للجهود التي يبذلها المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة في دعم منظومة التطوير الحكومي في مختلف الجهات والمؤسسات بالإمارة. وأكد السويجي على أهمية تعزيز الشراكة بين الهيئة والمجلس، بهدف الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للجمهور، والتي تتوافق مع خطط الإمارة المستقبلية، مشيراً إلى أن الهيئة منذ إنشائها في عام 2014م نجحت بدعم مباشر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير منظومة الطرق والمواصلات بالإمارة، مبيناً أن الهيئة تواصل مسيرتها نحو التميز ومواكبة التطور والنمو المتسارع الذي تشهده الإمارة بهدف الوصول بالشارقة إلى الريادة العالمية في منظومة الطرق والمواصلات.

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