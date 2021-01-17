190 ألف معاملة أنجزتها بلدية رأس الخيمة خلال 2020

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أنجزت بلدية رأس الخيمة خلال العام الماضي 190754 معاملة، وذلك من خلال تبني تطبيق أفضل الممارسات بزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إنجاز المعاملات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع استراتيجية حكومة إمارة رأس الخيمة للتحول الإلكتروني والذكي.

وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن الدائرة نجحت بتحقيق تحول إلكتروني بنسبة 100% لخدمات إدارة التخطيط والمساحة، وخدمات إدارة المباني، وقطاع الأراضي والأملاك، وإدارة الصحة العامة، وطلبات المنح، الأمر الذي ساهم في تسهيل تقديم الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية ضمن جودة عالية للوصول لخدمات دائرة البلدية بوقت قياسي، وتحقيق رضا المتعاملين.

مساهمة

وأشار إلى أن بلدية رأس الخيمة أنجزت 190754 معاملة خلال العام الماضي، تصدرتها إدارة الأراضي والأملاك بمجموع 72839 معاملة بنسبة 38.2%، وقدمت إدارة المباني 47839 معاملة بنسبة 24.7%، تليها إدارة التخطيط والمساحة بمجموع 38879 معاملة خدمية بنسبة 20.4%، وإدارة الصحة العامة 31963 معاملة بنسبة 16.8%، مؤكداً أن استمرار تقديم الخدمات وعدم توقفها ساهما بشكل إيجابي في استمرار تسيير الأعمال.

وأضاف: «من منطلق حرص الدائرة على صحة وسلامة المتعاملين وأمنهم، تم استقبال وإنجاز المعاملات رقمياً عن طريق خدمة «الواتساب» والبريد الإلكتروني، ثم إعادة إرسالها إلى أصحابها، حيث شكلت الخدمات الإلكترونية التي قدمتها البلدية وسيلة فعالة لضمان عدم توقف الأعمال، بالإضافة لتوفير الوقت والجهد على أصحاب المعاملات».

إحصائيات

وبلغ عدد المعاملات التي أنجزتها بلدية رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الماضي 77576 معاملة، توزعت على إدارة الأراضي والأملاك بمجموع 29481 معاملة، وقدمت إدارة المباني 21349 معاملة، وإدارة التخطيط والمساحة بمجموع 18223 معاملة، وإدارة الصحة العامة 8623 معاملة، فيما ارتفعت المعاملات المنجزة خلال النصف الثاني بنسبة نمو 45.9% مسجلة 113178 معاملة، قدمتها إدارة الأراضي والأملاك بمجموع 43458 معاملة، وقدمت إدارة المباني 25724 معاملة، وإدارة التخطيط والمساحة بمجموع 20656 معاملة، وإدارة الصحة العامة 23340 معاملة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز