90 % الإنجاز في مبنى «الصحفيين»

المصدر: دبي- البيان

قام أعضاء من مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية بجولة ميدانية للمبنى الجديد للجمعية الواقع في منطقة المحيصنة - 2 بدبي، بعد الانتهاء من إنجاز 90 % من الأعمال الإنشائية الخارجية للمبنى، والبدء في أعمال التشطيبات الداخلية وواجهة المبنى حيث من المتوقع تسليم المبنى نهاية مارس المقبل.وينفذ مشروع المبنى الجديد للجمعية، بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص أرض البناء، ومكرمة مالية قدرها 20 مليون درهم، لتغطية تكاليف الإنشاء المعماري والتجهيزات الخاصة بالمقر الإداري للجمعية.

حضر الجولة محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفضيلة المعينى نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد الرحمن نقي البستكى أمين السر العام، وعلى الهنوري أمين الصندوق، ومحمد الطنيجي عضو مجلس الإدارة، وعدد من المهندسين المسؤولين عن عملية التخطيط والتنفيذ والإشراف على المبنى الجديد. وقال الحمادي «نحن سعداء بقرب الانتهاء من إنجاز المبنى الجديد للجمعية، بفضل المكرمة السخية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز