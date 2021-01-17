الشيخة فاطمة تعزي بوفاة فضاء الصباح

المصدر: أبوظبي - وام

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية برقية تعزية ومواساة إلى الشيخة شريفة سليمان الجاسم حرم الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بوفاة المغفور لها الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح أعربت فيها عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل.

وتوجهت سموها إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما بعثت سموها برقيتي تعزية مماثلتين إلى الشيخة أوراد جابر الأحمد الصباح وإلى وسيمة مسيد رجعان.

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