«وول ستريت جورنال»: الإمارات تمضي قدماً في سباق التطعيم

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

أضاء تقرير أخير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، على الجهود الحثيثة الجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضد جائحة كوفيد 19، مشيراً إلى أن الدولة تمضي قدماً في سباق التطعيم، وبالتحديد، عبر اللقاح الصيني «سينوفارم»، متوقعةً تطعيم نصف سكان الدولة بحلول شهر مارس المقبل، عبر إطلاقها ثاني أسرع حملة تطعيم في العالم، ضد الجائحة الصحية العالمية.

ورصد تقرير الصحيفة الأجنبية، الطوابير الطويلة بمركز الاتحاد الصحي في دبي، كواحد من بين العديد من العيادات الحكومية، التي تقدم لقاح كوفيد 19 بشكل مجاني، لجميع القادمين. وبإجراء مقابلات فردية من قلب المكان لزوار المركز لذلك الغرض، قالت المقيمة بدبي، هندية الجنسية، مهناز عائشة (34 عاماً)، وهي تنتظر تلقي جرعتها الثانية من لقاح سينوفارم الصيني: «أشعر أنني محظوظة، لأنني في مكان يسهل الوصول إليه..

كما أن جميع أصدقائي من الهنود تلقوا اللقاح». أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات، شرعت في إطلاق ثاني أسرع حملة تطعيم ضد جائحة كوفيد 19 في العالم، مع تسليم 1.7 مليون جرعة بالفعل، لسكان يبلغ عددهم 9.9 ملايين شخص، أي أكثر من أربعة أضعاف معدل التطعيم في الولايات المتحدة، وهي في المرتبة الثانية بعد إسرائيل. وسبق أن أوضحت دولة الإمارات، سعيها لتطعيم أكثر من نصف السكان، قبل نهاية شهر مارس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز