«شرطة ومالية دبي» تبحثان تعزيز التعاون المشترك

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من القيادة العامة لشرطة دبي برئاسة معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، دائرة المالية بحكومة دبي، والتقى عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام للدائرة، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون والمشاريع الاستراتيجية المشتركة.

وتم خلال اللقاء، الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين، استعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق، في إطار الحرص على تفعيل العلاقات بين الشركاء من الدوائر الحكومية، في مختلف القطاعات بالدولة.

وأشاد القائد العام لشرطة دبي بالتعاون المشترك بين شرطة دبي ودائرة المالية، لا سيما في الجانب المالي، وحرص الطرفين على تذليل كل التحديات المالية، مشيداً بالجهود الإشرافية التي تبذلها دائرة المالية على الشؤون المالية والمحاسبية لحكومة دبي، ومساهمتها الفعّالة في تحقيق رؤيتها القائمة على الريادة المالية لمستقبل مزهر ومكانة تنافسية عالمياً لإمارة دبي، من خلال تطبيقها أحدث السياسات والأنظمة المالية المتطورة والأنظمة المستدامة وتطبيق الإدارة الرشيدة في السياسات المالية.

مكانة

من جانبه، أكّد عبد الرحمن صالح آل صالح، عمق التعاون بين الدائرة المالية وشرطة دبي، خدمة لقطاع الأمن والعدل والسلامة الذي قال إنه يلعب أهمية بالغة في المكانة المرموقة التي تحتلها الإمارة على خريطة الأمن العالمية. وأشاد بما وصفه بروح الريادة العالمية في العمل الشُرَطي في دبي، مشيراً إلى أن الجميع في إطار هذا التعاون يستمدّ القوّة والعزيمة من رؤية القيادة الرشيدة.

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