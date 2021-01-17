«اتحادية الكهرباء» تنجز 3.5 ملايين معاملة خلال 2020

المصدر: دبي - وائل نعيم

أنجزت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء خلال العام الماضي 3 ملايين و455 ألفاً و763 معاملة تم إجراؤها عبر القنوات الإلكترونية والذكية المختلفة بنسبة 96.9%.

وقال محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لــ«البيان» تطلق الهيئة بشكل متتابع خدمات مؤتمتة عبر موقعها الإلكتروني وقنواتها الذكية المختلفة، مما أسهم في تقليل زيارات المتعاملين إلى مراكز الخدمة، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الخدمات الذكية المقدمة عبر تلك القنوات 24 خدمة، هي: خدمات طلب تغيير اسم الملاك، وتغيير طبيعة نشاط المنشأة، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر، واسترداد أو تحويل المبالغ الدائنة في الحساب، والفحص الفني للعداد سواء لخدمة الكهرباء أو المياه، ونقل عداد الكهرباء أو المياه، وتعديل أو إضافة الأحمال، وخدمة السداد الفوري لحساب واحد أو لحسابات عدة، وخدمة الاستعلام عن الفاتورة، وإصدار شهادة براءة ذمة، وتوصيل الكهرباء أو المياه، وتفعيل الخدمة للمستهلك الجديد، وإصدار شهادة خلو الأرض من خدمات الكهرباء أو المياه، واعتماد مخططات الكهرباء أو إملاء الفنية، وتقسيط المبالغ المستحقة، إلى جانب الاستفسار عن حالة الطلب وخدمة الإبلاغ عن طوارئ الكهرباء أو المياه، واستلام الرد على ملاحظات المتعاملين.

قنوات دفع

وقال وفرت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء 20 قناة متنوعة لدفع الرسوم، بخلاف المنصات الرقمية وتشمل صرافة وقنوات الدفع الذكية التي يمكن للمتعامل السداد من خلالها بكل سهولة ومن دون أن يبرح مكانه.

وتابع: تضم تلك القنوات إلى جانب مكاتب ومراكز سعادة المتعاملين 14 بنكاً و3 شركات صرافة ومكاتب بريد الإمارات وأجهزة السداد الآلي، فضلاً عن المنصات الرقمية وتشمل مجموعة من التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني للهيئة.

أجهزة

وقال محمد صالح يبلغ عدد أجهزة السداد الآلي التي وفرتها الهيئة خارج مبانيها 6000 جهاز يمكن للمتعاملين القيام بخدمات الدفع من خلالها، هذا بالإضافة إلى أجهزة السحب الآلي الخاصة بالبنوك المختلفة التي تقبل سداد فواتير الهيئة، ويبلغ عددها 14 بنكاً تضم أهم وأكبر البنوك العاملة في الدولة.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتقديم خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية لمتعامليها بأسهل وأسرع الطرق لتحقيق هدفنا المتمثل في رفع مستوى رضا المتعاملين وتحقيق سعادتهم، من خلال إطلاق مبادرات هادفة للارتقاء بخدماتنا التي نقدمها لكل المتعاملين ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في مجال تحسين المستوى النوعي لجميع الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور

بما يتوافق مع استراتيجية الدولة وسعينا لأن نكون الهيئة الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في مستوى تقديم الخدمة.

وبيّن أن إسعاد المتعامل بات هدفاً جوهرياً ورئيسياً من أهداف حكومة الإمارات، لافتاً إلى أن تحقيق هذا الهدف يسهم في رفع معدلات الجودة والإتقان والابتكار وتطبيق أفضل الممارسات لإسعاد المتعاملين.

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