«إمارات الخير» يستقطب 12.3 مليون درهم لصالح المبادرات الخيرية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمعية دار البر نجاح برنامج «إمارات الخير» الذي يبث أسبوعياً على أثير إذاعة نور دبي في استقطاب تبرعات ومساعدات خلال العام الماضي 2020 بقيمة إجمالية وصلت إلى 12 مليوناً و376 ألفاً و726 درهماً لصالح المشروعات الخيرية والإنسانية ودعم العديد من المبادرات المجتمعية داخل دولة الإمارات وخارجها.

وأوضح محمد سهيل المهيري المدير التنفيذي لجمعية دار البر أن البرنامج حقق إنجازات كبيرة ولافتة على مدار العام 2020 تمثلت في مد أيادي العون والإحسان وإغاثة المحتاجين في إطار قائمة واسعة من الحالات الإنسانية الملحة والمشاريع الخيرية.

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