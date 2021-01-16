الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام القادمة

المصدر: البيان الإلكتروني

الأحد

الطقس: رطب مع تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباحاً - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً – تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين

الطقس: رطب على المناطق الداخلية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباحاً - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباحاً - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية – مغبر وغائم جزئياً أحياناً - انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً وعلى المناطق الساحلية.

الرياح: جنوبية غربية خفيفة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والاتربة، سرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: متوسط الموج في الصباح الباكر يصبح مضطرب تدريجياً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يصبح مضطرب ليلاً في بحر عمان.

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