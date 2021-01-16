المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي اليوم، عن تحديث إجراءات دخول إمارة أبوظبي تعزيزاً للجهود الاستباقية لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس كوفيد-19، وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الأحد 17 يناير 2021.

واعتمدت اللجنة السماح بدخول الإمارة من داخل الدولة خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR أو فحص الليزر DPI، وإجراء فحص PCR في اليوم الرابع من الدخول لمن تتجاوز مدة إقامته 4 أيام، وفحص PCR آخر في اليوم الثامن لمن تتجاوز مدة إقامته 8 أيام متتالية.

تطبق الإجراءات على كافة سكان الدولة، باستثناء المطعمين في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعين في الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن.

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