الأرشيف الوطني والسوربون يعلنان بدء دراسة الدفعة الرابعة من طلبة «إدارة الوثائق والأرشيف»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن الأرشيف الوطني وجامعة السوربون- أبوظبي عن بدء دراسة الدفعة الرابعة من طلبة الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف، في البرنامج التدريبي المتخصص، ويتابع طلبة الشهادة المهنية في نسختها الرابعة دراستهم في قاعات جامعة السوربون، وسط أجواء من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتطلبها هذه المرحلة في مواجهة انتشار كوفيد19.

وبهذه المناسبة رحب الأرشيف الوطني بالطلبة المستجدين في هذه الدفعة، مشيداً بالمحتوى العلمي المكثف لشهادة «إدارة الوثائق والأرشيف» التي أثبتت وجودها على صعيد بناء الكفاءات والتطوير المستدام في قطاعات الأرشيف وإداراته في الدولة، وترجمت ذلك بتأهيل الخريجين في الدفعات السابقة وتعزيز خبراتهم بما يفيد مؤسساتهم في مجال التعامل مع الوثائق ومعالجتها، والحفاظ على الإرث التاريخي للأجيال وفق المعايير العالمية، وهذا ما جعل الكثير من دول الخليج تتطلع إلى محاكاة تجربة الإمارات في استحداث برنامج شبيه ببرنامج الشهادة المهنية المتخصصة.

وأشار إلى أن الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف، والتي تستقطب في نسختها الرابعة أكثر من عشرين مشاركاً، تهدف إلى تدريب المشاركين على كيفية إدارة الوثائق الإلكترونية، وإدارة الوثائق الجارية والوسيطة وحفظ السجلات والوثائق التاريخية، وتأهيلهم لشغل الوظائف المهنية الخاصة بإدارة الوثائق والأرشيف، وإكسابهم المعارف والمهارات المتطورة التي تعزز دورهم في هذا الميدان.

الجدير بالذكر أن برنامج الشهادة المهنية يتألف من ستة مساقات دراسية، ويستغرق ستة أسابيع بمعدل ثلاثين ساعة لكل مساق. وتتوالى المساقات كالآتي: مقدمة عامة حول الوثائق والأرشيف، تشريعات ومعايير الأرشيف، إدارة الوثائق الجارية والوسيطة، المعالجة العلمية للأرشيف، مباني الحفظ والأرشيف، إدارة الوثائق الإلكترونية.

يحاضر في هذا البرنامج ضمن المساقات الستة مهنيون وخبراء دوليون في إدارة الوثائق والأرشيف باللغة العربية، ويشتمل البرنامج على مجموعة من المبادئ النظرية والتدريبات العملية.

ويستطيع الراغبون بالانتساب إلى البرنامج التواصل مع جامعة السوربون أو الأرشيف الوطني للاطلاع على شروط الانتساب ورسومه.

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