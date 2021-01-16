محمد بن زايد وملك الأردن يبحثان تعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجالات كافة

المصدر: البيان الإلكتروني

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أخاه الملك عبدالله الثاني في أبوظبي وناقشا تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وقال سموه عبر تويتر: : سعدت بلقاء أخي الملك عبدالله الثاني في أبوظبي..وشائج عميقة من الأخوة وعلاقات راسخة تجمع بين بلدينا .. حريصون على تعزيزها في مختلف المجالات لمصلحة شعبينا، ومستمرون في التشاور حول القضايا العربية والإقليمية في إطار من التفاهم والتعاون بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

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