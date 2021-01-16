بلدية أبوظبي تنشئ جسراً جديداً في بني ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفّذ بلدية مدينة أبوظبي أعمال مشروع الجسر الرابط بين منطقتي بني ياس شرق وبني ياس غرب، الواقع في أحواض شرق 5 وشرق 8 ومنطقة غرب بني ياس على طريق أبوظبي – العين E22، بتكلفة مالية تبلغ 225,411,090 درهماً.

ويتضمن المشروع إنشاء التقاطع العلوي الرابط بين شرق وغرب بني ياس والطرق المرتبطة به، وتحويل دوار شرق بني ياس الحالي إلى تقاطع إشارة ضوئية، وكذلك إنشاء سلالم للمشاة، وهدم أنفاق المشاة الحالية، ونقل وحماية خطوط المياه والاتصالات وخطوط الري وخط الصرف الصحي، إضافة إلى أعمال إنارة الشوارع وشبكة توزيع الكهرباء.

كما يشمل المشروع إنشاء الجسر الرئيس المكون من بلاطة خرسانية ودعامات خارجية وداخلية، وإنشاء جسرين مكونين من بلاطة بحر واحدة ودعامات وأساسات، وكذلك بناء نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة، وإشارات المرور، وإشارات المشاة، وكابلات الألياف البصرية، والربط بمركز إدارة المرور، إضافة إلى تنفيذ أعمال التجميل الطبيعي، وأعمال الصرف الصحي، وأعمال نقل كاميرات السرعة.

وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي حرصها على مراعاة شروط الاستدامة البيئية، وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية البيئة وتخفيض استهلاك الطاقة، والحرص على مراقبة عمليات الجودة أثناء تنفيذ المشروع، وكذلك تحقيق تطلعات أفراد المجتمع نحو إيجاد الطرق الآمنة ذات معايير السلامة العالمية.

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