محمد بن زايد: نتضامن مع إندونيسيا.. ونسأل الله أن يحفظ شعبها من كل مكروه

المصدر: دبي - البيان

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التعازي إلى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وشعبه، في ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «خالص التعازي إلى الصديق جوكو ويدودو والشعب الإندونيسي في ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي.. داعياً الله عز وجل لهم الرحمة ولأهلهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.. تضامننا مع إندونيسيا الصديقة، ونسأل الله أن يحفظ شعبها من كل مكروه».

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