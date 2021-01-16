‎الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى الشيشان

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة مساعدات طبية خامسة تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص كهدية إلى الشيشان، وسيستفيد منها 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار "كوفيد-19".

وقال الدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية: "إن جهود دولة الإمارات في تسيير جسر جوي من طائرات الإمدادات الطبية العاجلة لدعم القطاع الطبي في الشيشان يعكس قوة ومتانة العلاقات، وحرص القيادة الإماراتية على دعم كافة الدول الصديقة في مثل هذه الظروف التي تشتد فيها تداعيات جائحة كوفيد- 19، حيث سبق أن تم إرسال 25.3 طناً من خلال تسيير 4 طائرات خلال الأشهر الماضية".

وأضاف: "تأمل دولة الإمارات في أن تسهم تلك الإمدادات الطبية في تعزيز القدرات الطبية للطواقم الطبية والتمريضية وتوفير المزيد من الحماية لها".

جدير بالذكر إلى أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1742 طناً من المساعدات لأكثر من 128 دولة، استفاد منها نحو 1.7 مليون من العاملين في المجال الطبي.

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