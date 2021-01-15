محمد بن زايد يعزي رئيس إندونيسيا في ضحايا زلزال سولاويسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تعازيه للرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، والشعب الإندونيسي، في ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "خالص التعازي إلى الصديق جوكو ويدودو والشعب الإندونيسي في ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي".

وتوجه سموه بالدعاء إلى الله عز وجل لهم الرحمة ولأهلهم الصبر والسلوان، راجياً أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد سموه التضامن مع إندونيسيا الصديقة، سائلاً الله أن يحفظ شعبها من كل مكروه.

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