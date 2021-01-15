800700 يستقبل طلبات التطعيم المنزلي كوفيد 19 لكبار المواطنين بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

بدأت، اليوم، دائرة الخدمات الاجتماعية بالتعاون مع منطقة الشارقة الطبية، استقبال طلبات تطعيم كوفيد 19 لكبار المواطنين من المواطنين والمعاقين والمرضى النفسيين وذويهم في المنازل، بعد الانتهاء من تدريب الكادر الطبي التابع للدائرة بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية الأولية على الإجراءات الطبية المعتمدة للتطعيم بكافة مدن إمارة الشارقة، حيث سيتم توفير خدمة تقديم اللقاح بالمنازل من خلال إدارة خدمات كبار المواطنين والمعاقين والمرضى النفسيين وذويهم بمدينة الشارقة وافرع دائرة الخدمات الاجتماعية ( الذيذ، المدام، البطائح، مليحة، بخورفكان، كلباء، دبا الحصن، للحمرية).

مبادرات

وذكرت عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة أن الدائرة عملت منذ بداية الجائحة على إطلاق العديد من المبادرات التي تضمن صحة وسلامة كبار المواطنين بإمارة الشارقة في ظل وباء كورونا من خلال التعاون المستمر مع الشركاء وفي مقدمتها منطقة الشارقة الطبية، وذلك في إطار الحرص على سلامة المجتمع وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة – حفظه الله و رعاه – في توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لفئة كبار المواطنين للتخفيف عنهم و الحفاظ على صحتهم و سلامتهم.

تسهيل

وأوضحت المري: «أن إطلاق الدائرة خدمة التطعيم المنزلي تعتبر من أهم الخدمات التي ستعمل على تسهيل حصول الفئات الأكثر حاجة للقاح ومنها فئة كبار المواطنين والمعاقين والمرضى النفسيين وذويهم من خلال الوصول إليهم بالمنازل، بالإضافة لتشجيع أكبر عدد من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، كما ستعمل وحدات الرعاية المنزلية لتطعيم كبار المواطنين بمنازلهم في كافة مدن إمارة الشارقة لتعزيز صحة وسلامة المجتمع.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لجهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة بمنطقة الشارقة الطبية لتقديم أفضل الخدمات الصحية ودورهم الفاعل في توفير كافة سبل الدعم الصحي للدائرة لتقدم خدماتها لكبار المواطنين وهم في منازلهم حفاظا على صحتهم وتعزيز مكانة دولة الامارات العربية المتحدة باعتبارها نموذجا يحتذى به في كافة المجالات.

مواجهة

ومن جانبها قالت خلود ال علي مدير إدارة خدمات كبار السن في الدائرة: «يسعدنا في دائرة الخدمات الاجتماعية بأن نكون احدى المؤسسات التي تعمل مع كافة الجهات الحكومية التي تسعى لمواجهة هذا الوباء و ان نصل بخدمات صحية و اجتماعية تعزز صحة كبار المواطنين بإمارة الشارقة وهي الفئة الأكثر أهمية على مستوى المجتمع لمكانتهم واعتبارهم من أكثر الفئات عرضة للأوبئة و الامراض المزمنة ، وقد قمنا بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية الأولية بالشارقة بتجهيز كافة الاحتياجات اللازمة لبدء التطعيم بالمنازل من خلال وحدات الرعاية المنزلية بكافة مدن الامارة ، وتم تدريب الكادر الطبي والتنسيق مع المنطقة الطبية بالشارقة لاستلام التطعيمات اللازمة ، حيث أن العمل المشترك و التنسيق مع كافة الجهات المعنية يعمل على المساهمة في تعافي مجتمع دولة الإمارات، انعكاساً لرؤية حكومة دولة الإمارات على أن تكون الدولة من الدول الرائدة في تطوير المنظومة الصحية وتعزيز تنافسيتها العالمية وتحقيق التعافي من هذه الجائحة.

تقليل

يأتي ذلك ضمن جهود الدائرة في مساندة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتقديم تطعيم كوفيد 19 لأكثر من 50% من سكان الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي، للمساعدة في تقليل الحالات بشكل عام، وتقليل الحالات الحرجة بشكل خاص والسيطرة على المرض بشكل أفضل في المرحلة المقبلة، حيث تعتبر فئة كبار السن من الفئات الأكثر عرضة لهذا المرض وتطعيمها سيعمل على تقليل عدد المصابين من هذه الفئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز