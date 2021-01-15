الطالب المتلقي للجرعة الثانية من التطعيم ضد كورونا غير مطالب بإبراز نتيجة فحص سلبية

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

أوضح الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا لـ"البيان" أن الطالب الذي سيحصل على الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس كورونا سيتم إعفاءه من إبراز نتيجة فحص سلبية "فحص كوفيد 19 مسحة الأنف PCR "، لا تزيد مدته عن 14 يوما، وفيما عدا ذلك فإن الطالب الذي يضطر للحضور إلى مقر الكليات مطالب بتقديم هذا الفحص، وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، ودعماً لجهودها في تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع في ظل الجهود الوطنية المبذولة نحو مرحلة التعافي.

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