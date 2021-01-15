ولي عهد الفجيرة يطّلع على الاحترازات بـ«أكاديمية الفنون»

المصدر: الفجيرة - البيان

اطّلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة على الخطوات التي اتخذتها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة لتعزيز الاحترازات من انتشار فيروس «كورونا».

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، في مكتبه بالديوان الأميري الاجتماع الدوري للأكاديمية، خلال العام 2021، بحضور علي عبيد الحفيتي مدير الأكاديمية وأعضاء مجلس الأمناء واللجان التنفيذية.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على أبرز البرامج والمشاريع التي نفذتها الأكاديمية العام الماضي والخطوات التي اتخذتها لتوفير بيئة تعليمية آمنة من خلال ضمان الحفاظ على سلامة الطلبة وتعزيز الجهود الاحترازية والوقائية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

واستمع سموه إلى عرض موجز عن خطط الأكاديمية، وتتبع سير العمل فيها وأبرز البرامج الجديدة التي سيتم طرحها خلال العام 2021، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهود التي تسهم في نشر الثقافة الفنية داخل الدولة وخارجها.

وتقدم مدير وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية بالشكر إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه الدائم للأكاديمية وبرامجها المتنوعة، وإفساح المجال للمواهب للانخراط في كافة اختصاصات الأكاديمية من أقسام الموسيقى والفنون البصرية والباليه.

حضر الاجتماع سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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