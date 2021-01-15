سفارة الإمارات في دكا: حادث «مركز إصدار التأشيرات» التابع للسفارة عرضي

المصدر: دكا - وام

رداً على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تم تداولها حول وقوع انفجار في مركز التأشيرات التابع لسفارة دولة الإمارات لدى العاصمة البنغلاديشية دكا، أول من أمس الأربعاء، قالت سفارة الدولة في جمهورية بنغلاديش الشعبية، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث كان عرضياً نتيجة مشكلات ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف في المركز.

وأكدت السفارة - في بيان لها - أنها تقوم بالتعاون مع السلطات المحلية بإجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة الأسباب التي كانت وراء وقوع الانفجار.

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