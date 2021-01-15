16 مركزاً للتلقيح ضد «كوفيد 19» في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أشاد عدد من المسؤولين في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بجهود القيادة الرشيدة، وحرصها على حماية صحة أفراد المجتمع، من خلال توفير لقاح «كوفيد 19»، حيث تم تخصيص 16 مركزاً في منطقة العين، لتلقي اللقاح، وذلك للمواطنين والمقيمين، دون موعد مسبق.

وقال محمد حواس الصديد المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية في «صحة»، لـ «البيان»: «افتتحت «صحة» 16 مركزاً للتلقيح ضد كوفيد 19، وتصل الطاقة الاستيعابية في مركز التطعيم، الذي يقع في مركز العين للمؤتمرات، إلى 3000 شخص يومياً، بواقع 21000 شخص أسبوعياً»، منوهاً بأن افتتاح هذا المركز، تم في غضون 4 أيام فقط، إضافة إلى 15 مركزاً يقدم اللقاح، وهي تابعة للخدمات العلاجية الخارجية لصحة.

وأضاف: «يمكن للمواطنين والمقيمين، زيارة مراكز أبوظبي والعين دون موعد، وتعمل المراكز من 8 صباحاً حتى 8 مساء، كما تحتوي مراكز العين وأبوظبي، على 24 غرفة للتقييم والتطعيم، ويتوفر التطعيم في 25 مركزاً تابعاً للخدمات العلاجية الخارجية في أبوظبي والعين، بطاقة استيعابية 5200 شخص يومياً».

ولفت إلى ضرورة الحصول على المناعة المكتسبة من التطعيم، وذلك ضمن مساعي الحكومة الرامية إلى الحفاظ على سلامة المجتمع، وصحة أفراده، وستستمر الجهود بثقة، لتوفير الوقاية اللازمة لكافة شرائح المجتمع.

وقالت ريسة المنصوري مديرة مركز تقييم كوفيد 19 المتميز في العين، ومديرة مركز «صحة» لتطعيم كوفيد 19: «يتم استقبال المراجع، وتسجيل بياناته، ومن ثم إجراء فحوصات للمؤشرات الحيوية، والتي تشمل ضغط الدم ودرجة الحرارة، كما ينبغي على النساء إجراء اختبار الحمل، وسيخضع المراجعون بعد الفحص للتقييم، وذلك لتأكيد أهليتهم، ويطلب منهم التوقيع على استمارة موافقة، وبعد ذلك سيتلقون الجرعة الأولى، كما سيتم تحديد موعد تلقيهم للجرعة الثانية، والتي يجب أن تُعطى لهم خلال 3 إلى 4 أسابيع من تلقي الجرعة الأولى». ونوهت بضرورة الاستمرار في اتباع التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كوفيد 19، وذلك من خلال لبس الكمامة، والتباعد الجسدي، حتى ولو تم أخذ اللقاح المعتمد.

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