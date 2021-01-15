ميساء راشد: تنمية مهارات الأبناء تعزز صحتهم النفسية

المصدر: دبي - البيان

أكدت ميساء عبدالله راشد، اختصاصية علم النفس، أن جائحة «كورونا» ألقت بظلالها على العديد من جوانب حياة الأطفال والمراهقين وأبرزها بعدهم عن المجتمع المدرسي وهو ما يقود تبعات جسيمة مثل تأخر النمو المعرفي والاجتماعي، مشيرة إلى أنه في مرحلة المراهقة تزداد مخاطر الإصابة بالأمراض النفسية. وقالت في دراسة مقدمة إلى جامعة بريستول في أبوظبي: «يجب على الأهل متابعة الأمور التي تسهم في المحافظة على الصحة النفسية لأبنائهم مثل الإبقاء على التواصل مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي والاهتمام بهواياتهم وتنمية مهاراتهم وكذلك محاولة تشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضة المتنوعة ومساعدتهم في الحفاظ على الهدوء النفسي». ونوهت بأن التطعيم بلقاح «كورونا» سوف يعزز الوقاية المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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