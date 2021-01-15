6 خطوات لإصدار بطاقة أصحاب الهمم «إلكترونياً»

المصدر: دبي- نورا الأمير

حددت وزارة تنمية المجتمع، 6 خطوات لإصدار بطاقة أصحاب الهمم «إلكترونيا»، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وذلك ضمن جهود تحولها الرقمي، وتوفير أفضل الخدمات، لدعم وتمكين الفئات المستحقة. وتُمنح البطاقة التي تصدرها وزارة تنمية المجتمع، لأصحاب الهمم من فئات الإعاقة (الذهنية، السمعية، البصرية، الجسدية، التوحد، المتعددة، النفسية، التواصل، قصور الانتباه والنشاط الزائد)، من المواطنين والمقيمين.

وتضمنت خطوات تنفيذ إصدار بطاقة أصحاب الهمم، استلام المتعامل بريداً إلكترونياً، ورسالة نصية عند التقديم، وعند تغيير حالة الطلبة، فيما يقوم القسم المعني بمعالجة الطلب، والتحقق من صحة المعلومات المقدمة، وتعمل لجنة التشخيص، بالتحقق من التقرير الطبي، وبعد التأكد من صحة المعلومات، يتم إصدار بطاقة لمقدم الطلب، وإرسال البطاقة عن طريق خدمة التوصيل البريدي، ودون الحاجة لمراجعة الوزارة أو أحد مكاتب خدمات المتعاملين التابعة لها، ما يضمن أيضاً لها سرعة توفير الخدمة، وضمان تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التابعة من الجهات المعنية، للوقاية من خطر الإصابة بفيروس «كورونا».

خدمات

وكانت وزارة تنمية المجتمع، قد أضافت «مؤخراً»، على البطاقة، حزمة خدمات جديدة، لتحقيق مزيد من الاستفادة، غطت قطاعات مختلفة، شملت خدمات الرعاية الصحية والتعليم والسياحة، ودعم المشاريع، والاستشارات القانونية، وخدمات أخرى متعددة، والتي تأتي في إطار التيسير على فئة أصحاب الهمم، من مختلف الإعاقات التي تشملها البطاقة، بما يحقق دعمهم وتمكينهم اجتماعياً.

وتشمل البطاقة التي تصدرها إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الوزارة، 24 ميزة، وعدداً من التسهيلات، ويتم إصدارها وفقاً لمعايير وشروط محددة، تتضمن دراسة الطلبات المقدمة، والتنسيق مع جهات صحية حكومية قبل الموافقة عليها.

وتوفّر البطاقة للمستفيدين، العديد من الخدمات النوعية، تشمل خصومات من شركتي اتصالات ودو، وكذلك إعفاء من رسوم «سالك» لمعظم الإعاقات، فيما تقدم بطاقة «نول» لجميع فئات أصحاب الهمم.

وتمنح البطاقة حاملها، في ما يخص ترخيص المركبة، بطاقة مواقف السيارات، وتتيح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لجميع فئات أصحاب الهمم، تجديداً مجانياً للهوية، وتأميناً صحياً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لجميع فئات الإعاقة من غير المواطنين، وتأميناً صحياً من مستشفى الشارقة الجامعي للمواطنين المقيمين في الشارقة، إلى جانب إعفاء من بعض الرسوم والخدمات من قبل جهات عدة، كإعفاء حامل البطاقة واثنين من المرافقين، من دفع رسوم الدخول إلى الحدائق العامة في دبي، ومدينة الطفل، وسفاري دبي، وبرواز دبي، وغيرها، بالإضافة إلى تسهيلات ومساعدة في المطارات، تتلاءم مع طبيعة الإعاقة.

كما تشمل استخدام مواقف مخصصة لهم، والحصول على الأدوات المساعدة والطبية اللازمة لهم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تبعاً لاحتياجاتهم، والالتحاق بمراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، التابعة لوزارة تنمية المجتمع، تبعاً لنوع الإعاقة.

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